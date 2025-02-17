Председателя Красноярской коллегии адвокатов осудили за мошенничество

Суд вынес приговор председателю Красноярской коллегии адвокатов Игорю Чернову. Его признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подсудимому назначили полтора года колонии, сообщает прокуратура региона.

Как установили правоохранители, в марте 2023 года фигурант дела представлял интересы руководителя фирмы, которого задержали по подозрению в растрате средств энергетической компании. Знакомый главы компании связался с адвокатом и попросил помочь в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Защитник пообещал «договориться» с правоохранителями за взятку в 2 млн руб.

«Ситуация разрешилась без вмешательства адвоката. По ходатайству следователя подозреваемый был заключен под домашний арест»,— говорится в сообщении.

Когда знакомый руководителя фирмы узнал, что сторона обвинения не намеревалась требовать ареста, он обратился в региональное УФСБ.

Игорь Чернов был задержан правоохранителями при получении денег. Уточняется, что он снизил требуемую сумму до 1 млн руб. «Я решил снизить сумму до 1 млн руб., когда узнал, что подзащитного заключили под домашний арест»,— пояснил подсудимый.

Александра Стрелкова