Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Председателя Красноярской коллегии адвокатов осудили за мошенничество

Суд вынес приговор председателю Красноярской коллегии адвокатов Игорю Чернову. Его признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подсудимому назначили полтора года колонии, сообщает прокуратура региона.

Как установили правоохранители, в марте 2023 года фигурант дела представлял интересы руководителя фирмы, которого задержали по подозрению в растрате средств энергетической компании. Знакомый главы компании связался с адвокатом и попросил помочь в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Защитник пообещал «договориться» с правоохранителями за взятку в 2 млн руб.

«Ситуация разрешилась без вмешательства адвоката. По ходатайству следователя подозреваемый был заключен под домашний арест»,— говорится в сообщении.

Когда знакомый руководителя фирмы узнал, что сторона обвинения не намеревалась требовать ареста, он обратился в региональное УФСБ.

Игорь Чернов был задержан правоохранителями при получении денег. Уточняется, что он снизил требуемую сумму до 1 млн руб. «Я решил снизить сумму до 1 млн руб., когда узнал, что подзащитного заключили под домашний арест»,— пояснил подсудимый.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...