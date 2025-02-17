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Под Пензой прокуратура проводит проверку по факту гибели в ДТП двух человек

Прокуратура приступила к проверке по факту смертельного ДТП в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 07:40 сегодня, в понедельник, на 569 км трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе. Участниками ДТП стали «ГАЗель» и два автомобиля «Лада Гранта».

Водитель одной из легковушек не справился с управлением и выехал на встречку, где протаранил другие машины. Погибли водитель и пассажир «Лады Гранты». Речь идет о женщине 1976 года рождения и мужчине 1974 года рождения. Кроме того, получил травмы водитель другой машины — мужчина 1979 года рождения.

На место ДТП выехал прокурор Мокшанского района Иван Кирьянов. Надзорному ведомству предстоит провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, которую организовали правоохранительные органы.

Павел Фролов

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