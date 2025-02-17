Аэропорт Сочи возглавил топ самых «опасных» в России

Воздушная гавань Сочи заняла первое место в рейтинге самых «опасных» в России. Сложные погодные условия и особенности местности делают сочинский аэропорт одним из самых трудных для посадки, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Несмотря на наличие двух взлетно-посадочных полос, самолеты могут заходить только с одной стороны — со стороны моря. Если погодные условия не позволяют выполнить посадку с этого направления, резервных вариантов нет.

Дополнительную сложность создает заход на посадку с юга, в то время как большинство рейсов прибывают с севера, что требует дополнительных маневров в воздухе. Также в непосредственной близости от полосы расположена река Мзымта.

Несмотря на это, сочинский аэропорт входит в пятерку крупнейших в стране и ежегодно обслуживает около 14 млн пассажиров.

В список самых сложных аэропортов также вошли воздушные гавани Читы, Мурманска, Иркутска, Петропавловска-Камчатского, Абакана и Волгограда.

Мария Удовик