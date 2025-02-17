Число вакансий со стажировкой в Челябинске увеличилось на 23%

В начале 2025 года количество вакансий со стажировкой в челябинских компаниях увеличилось на 23% по сравнению с январем прошлого года. Чаще всего такие предложения от работодателей получали повара, сообщает «Авито Работа».

Число вакансий со стажировками для поваров выросло на 134%. После ее прохождения зарплата для таких специалистов составляла 52,7 тыс. руб. при фиксированном графике. Чуть меньше — на 114% — увеличилось количество вакансий для упаковщиков. Они могли получать в среднем 53,6 тыс. руб. На третьем месте по приросту предложений (+44%) оказались администраторы с жалованьем 57,2 тыс. руб. Также в топ-5 вошли менеджер по работе с клиентами (+26%; 44,1 тыс. руб.) и монтажники (+11%; 110,3 тыс. руб.).

Виталина Ярховска