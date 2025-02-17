Михаила Парамонова переизбрали первым секретарем ярославского КПРФ

Первым секретарем Ярославского обкома КПРФ вновь избран Михаил Парамонов. Об этом сообщили в пресс-службе обкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Парамонов (в центре)

Фото: КПРФ | Ярославская область Михаил Парамонов (в центре)

Фото: КПРФ | Ярославская область

«На первом (организационном) Пленуме областного Комитета партии на новый четырехлетний срок первым секретарем Ярославского ОК КПРФ был избран Михаил Парамонов»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, лидером ярославских коммунистов Михаил Парамонов стал в 2021 году после смерти Александра Воробьева. Ранее господин Парамонов возглавлял Рыбинский горком КПРФ.

Алла Чижова