Главе СКР доложат о неисправном теплоснабжении в детской поликлинике в Энгельсе

И.о. начальника саратовского следственного управления Иван Михайлин представит доклад об установленных в ходе первоначальной проверки обстоятельствах по сведениям о ненадлежащем содержании детской поликлиники в Энгельсе. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Ивану Михайлину предстоит доложить о результатах процессуальной проверки, когда она завершится. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в соцсети появилась информация, что в здании детской поликлиники, которая расположена на ул. Одесской, неисправна система теплоснабжения, там некачественные стеклопакеты. Отмечалось, что в помещениях температурный режим не соответствует установленным нормам, в поликлинике для обогрева задействуют электроприборы.

Павел Фролов