В школах Башкирии модернизируют кабинеты ОБЖ за 203 млн рублей

В этом году в Башкирии направят 203,5 млн руб. на оснащение современным оборудованием школьных кабинетов труда, основ безопасности жизнедеятельности и защиты родины. Как сообщил министр образования республики Ильдар Мавлетбердин на совещании в правительстве, финансирование предусмотрено в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».

Запланированная в школах модернизация начнется с новых предметов, которые вводятся в программу с 1 сентября 2025 года.

«На уроках основ безопасности жизнедеятельности и защиты родины и труда наше подрастающее поколение учится трем очень важным вещам: любить и защищать свою родину и трудиться во благо родины, большой и малой. 711 школ получат новое оборудование»,— сказал господин Мавлетбердин.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты родины» дополнен модулем «Военная подготовка. Основы военных знаний», в предмете «Труд» появились новые разделы, а раздел «Робототехника» в старших классах дополнен темами по изучению БПЛА, конструированию, программированию и пилотированию.

Майя Иванова