Росприроднадзор взыскивает 35 млн рублей ущерба от снегосвалки в Красногорском

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело о взыскании 35,1 млн руб. с администрации Красногорского городского поселения Еманжелинского района за причинение экологического ущерба. Иск в январе этого года направило Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Предварительное заседание назначено на 1 апреля. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В материалах дела говорится, что истец намерен взыскать ущерб, причиненный почве. В Уральском управлении Росприроднадора «Ъ-Южный Урал» уточнили, что экологический вред администрация Красногорского причинила в результате размещения зимой 2021-2022 годов снегосвалки в необустроенном для этого месте — на земельном участке, ограниченном улицами Западная, Лермонтова и 40лет Октября, недалеко от автостанции. Факт нарушения был выявлен весной 2023 года в ходе проверки.

«На месте размещения снежных масс отсутствовало водонепроницаемое покрытие, предотвращающее попадание талых вод, загрязненных песчано-соляными нефтепродуктами и иными загрязняющими веществами на прилегающую территорию, которые с талыми водами попадают в грунт и водные объекты»,— сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам лабораторных исследований установлено, что концентрация загрязняющих веществ в почве превышает предельно допустимое количество.

По подсчетам Росприроднадзора, размер причиненного вреда превысил 35 млн руб. Администрация Красногорского поселения отказалась возмещать ущерб в добровольном порядке, после чего ведомство направило иск в суд.

Юлия Гарипова