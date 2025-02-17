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Минстрой утвердил документацию для строительства мостов из Нижегородки к Деме

Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Элина Даминева утвердила планировочную документацию для строительства новой дороги, которая соединит уфимский микрорайон Нижегородка с трассой Уфа — Оренбург. Пакет документов опубликован на сайте минстроя.

Дорога пройдет через территории Ленинского и Демского районов Уфы, а также Уфимского района. В рамках проекта планируется построить мосты через реку Белую (от Рижской улицы к левому берегу), Дему и Камышовку. Длина моста через Белую составит 790 метров, через Дему — 107,9 метров, через Камышовку — 33 метра. Также планируется примыкание к Миловскому шоссе возле деревни Романовка.

Общая протяженность дороги составит около 7 км.

Под строительство планируется изъять 58 земельных участков. Кроме того, в документе говорится, что на территории строительства расположен выявленный объект археологического наследия «Романовское VI поселение» и существует вероятность расположения двух других археологических памятников.

Идэль Гумеров

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