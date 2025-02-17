Александру Бастрыкину доложат о нарушениях при застройке ЖК в уфимском Затоне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет от руководителя Следственного управления по Башкирии Владимира Архангельского доклад о нарушении прав граждан, заселившихся в новостройку на улице Летчиков в Уфе. Об этом сообщает Информационный центр СКР. Поводом для доклада стал сюжет в эфире телеканала НТВ про жилой комплекс «Затонские зори», где в эксплуатацию сдан один из двух домов. По мнению дольщиков объекта, в доме нет отопления, электричества и водоснабжения. В то же время, говорится в сюжете, застройщик получил положительное заключение от госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору.

В Следственном управлении в связи с ситуацией возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По данным единой информационной системы жилищного строительства «Дом.рф», застройщиком жилого комплекса является ООО «Специализированный застройщик "Финжилстрой"» (входит в группу компаний «Финжилстрой»).

Идэль Гумеров