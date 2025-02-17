Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Яна Фурман назначена первым замглавы администрации Перми

Яна Фурман, курирующая в мэрии Перми управление планированием и финансами, назначена первым заместителем главы администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе городских властей. Еще одним кадровым решением мэрии стало назначение Алексея Синева, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь», на должность заместителя главы администрации, курирующего вопросы развития территории и земельно-имущественные отношения.

Первый заместитель главы администрации города Перми Яна Фурман

Первый заместитель главы администрации города Перми Яна Фурман

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первый заместитель главы администрации города Перми Яна Фурман

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Яна Фурман приступила к работе в статусе первого замглавы администрации с 17 февраля. Госпожа Фурман продолжит курировать и функционально-целевой блок управления планированием и финансами. Господин Синев также начал работу в мэрии города с 17 февраля.

Алексей Синев окончил Пермский государственный университет по специальности «Социальная работа», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Юриспруденция» и Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт по направлению «Строительство». С 2013 года работал в «Газпром газораспределение Пермь». Кроме того, господин Синев имеет опыт работы в органах власти: в Пермской городской думе, администрации губернатора Пермского края.

О возможном назначении Яны Фурман первым замглавы администрации и переходе Алексея Синева из «Газпром газораспределение Пермь» в мэрию «Ъ-Прикамье» сообщал ранее. Вакансия первого замглавы администрации стала вакантной после ухода занимавшей ее Ольги Андриановой. Госпожа Андрианова была назначена и. о. руководителя Пермского муниципального округа.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...