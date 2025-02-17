Яна Фурман назначена первым замглавы администрации Перми

Яна Фурман, курирующая в мэрии Перми управление планированием и финансами, назначена первым заместителем главы администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе городских властей. Еще одним кадровым решением мэрии стало назначение Алексея Синева, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь», на должность заместителя главы администрации, курирующего вопросы развития территории и земельно-имущественные отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель главы администрации города Перми Яна Фурман

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Первый заместитель главы администрации города Перми Яна Фурман

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Яна Фурман приступила к работе в статусе первого замглавы администрации с 17 февраля. Госпожа Фурман продолжит курировать и функционально-целевой блок управления планированием и финансами. Господин Синев также начал работу в мэрии города с 17 февраля.

Алексей Синев окончил Пермский государственный университет по специальности «Социальная работа», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Юриспруденция» и Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт по направлению «Строительство». С 2013 года работал в «Газпром газораспределение Пермь». Кроме того, господин Синев имеет опыт работы в органах власти: в Пермской городской думе, администрации губернатора Пермского края.

О возможном назначении Яны Фурман первым замглавы администрации и переходе Алексея Синева из «Газпром газораспределение Пермь» в мэрию «Ъ-Прикамье» сообщал ранее. Вакансия первого замглавы администрации стала вакантной после ухода занимавшей ее Ольги Андриановой. Госпожа Андрианова была назначена и. о. руководителя Пермского муниципального округа.