В Челябинске осуждены экс-замначальника отдела районной ИФНС и его отец

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор задержанным УФСБ России по региону бывшему заместителю начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС по Советскому району Челябинска Дмитрию Жабрееву и его отцу. Они признаны виновными в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), незаконном получении и разглашении сведений налоговой тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (п. «б», ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2020-2023 годах Дмитрий Жабреев получил через посредника — отца взятку в размере 450 тыс. руб. Взамен он передал третьему лицу составляющую налоговую тайну информацию о наличии счетов, выписок по операциям на счетах юридических лиц и граждан.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Бывшего сотрудника налогового органа приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,2 млн руб. и запретом занимать определенные должности на госслужбе пять лет. Его отцу назначили наказание в виде 5,5, года лишения свободы в колонии общего режима и аналогичному штрафу, также запретив занимать определенные должности на три года. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска