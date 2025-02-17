Нижегородские ученые создали базовый элемент нейропротеза для эпилептиков

Ученые Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского (ННГУ) создали базовый элемент нейропротеза для больных эпилепсией. Нейропротезы на мемристорах позволят предотвращать приступы и заменять поврежденные участки мозга, сообщили в пресс-службе вуза.

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Мемристор — новый тип полупроводников. Это электронный компонент, который сохраняет внутреннее сопротивление на основе истории приложенного напряжения и тока. Мемристор может генерировать, обрабатывать и хранить информацию. Впервые с помощью искусственного синапса (контакта между двумя нейронами) на основе мемристора удалось обработать сигнал клеток гиппокампа.

«В экспериментах in vitro мы показали, что мемристор отвечает на нейросигналы как часть живой системы. Испытания на клетках здорового и эпилептического мозга доказали, что устройство может распознавать эпилептические сигналы и, в перспективе, блокировать их»,— рассказала автор исследования, научный сотрудник лаборатории стохастических мультистабильных систем ННГУ Мария Коряжкина. Она добавила, что проводимость мемристора можно регулировать, чтобы передавать нормальный нейросигнал и подавлять вспышки эпилепсии.

Разработка способствует развитию нового поколения нейропротезивных и нейромодулирующих устройств. За счет своей универсальности мемристоры сделают схемы нейропротезов значительно производительнее, точнее и проще, отметили ученые.

Проект реализован при поддержке Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в журнале Chaos, Solitons & Fractals в 2025 году.

Елена Ковалева