Власти Запорожской области пообещали ветеранам СВО бесплатные земельные участки

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ветераны боевых действий на Украине смогут бесплатно получить земельные участки на территории региона. Он отметил, что участки будут выделяться после окончания боевых действий.

«Мы несколько раз к этому вопросу подходили. Но проблема в том, что, пока СВО не закончена, непонятно, как выделять землю. Тем, кто воевал вчера, или тем, кто воюет сегодня? Или тем, кто будет воевать завтра? Только тем, кто воевал в Запорожской области, или тем, кто воевал по всей линии фронта? Пока, к сожалению, это не урегулировано»,— сказал господин Балицкий в интервью ТАСС.

Он отметил, что земли в регионе достаточно и для сельскохозяйственных целей, и для застройки. «Мы такое решение приняли для себя, мы обязательно будем это делать, я лично проконтролирую, пока я на этой должности»,— сказал губернатор.

В нескольких российских регионах уже действуют программы по предоставлению участникам СВО земельных участков. Условия предоставления земли разнятся. Например, в Краснодарском крае участок выдается только военным, имеющим прописку в регионе, в Крыму — вне зависимости от прописки и места жительства, в Пермском крае участки выдают только имеющим звание Героя России или ордена.

Полина Мотызлевская