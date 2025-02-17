Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Две клиники получили предупреждения УФАС за вывод из запоя на дому без лицензии

Управление ФАС России по Челябинской области выявило признаки нарушения закона «О защите конкуренции» в действиях двух наркологических клиник. ООО «Независимость» в Челябинске и «Урал медикал групп» в Златоусте рекламировали услуги с выездом на дом, не имея специального разрешения, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что клиники распространяли на своих официальных сайтах сведения об оказании медицинских услуг по психиатрии-наркологии с выездом на дом. Организации предлагали выезды специалистов для «вывода из запоя» и «лечения зависимости».

По данным УФАС, для оказания скорой специализированной медицинской помощи вне организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами по психиатрии-наркологии, необходима лицензия. У клиник ее не было, а соответственно и законных оснований для оказания таких услуг.

«В связи с этим информация на сайтах является ложной и вводит в заблуждение посетителей»,— сообщает Челябинское УФАС.

Ведомство выдало компаниям предупреждение, обязывающее удалить эту информацию с интернет-ресурсов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...