Две клиники получили предупреждения УФАС за вывод из запоя на дому без лицензии

Управление ФАС России по Челябинской области выявило признаки нарушения закона «О защите конкуренции» в действиях двух наркологических клиник. ООО «Независимость» в Челябинске и «Урал медикал групп» в Златоусте рекламировали услуги с выездом на дом, не имея специального разрешения, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что клиники распространяли на своих официальных сайтах сведения об оказании медицинских услуг по психиатрии-наркологии с выездом на дом. Организации предлагали выезды специалистов для «вывода из запоя» и «лечения зависимости».

По данным УФАС, для оказания скорой специализированной медицинской помощи вне организации, в том числе выездными экстренными консультативными бригадами по психиатрии-наркологии, необходима лицензия. У клиник ее не было, а соответственно и законных оснований для оказания таких услуг.

«В связи с этим информация на сайтах является ложной и вводит в заблуждение посетителей»,— сообщает Челябинское УФАС.

Ведомство выдало компаниям предупреждение, обязывающее удалить эту информацию с интернет-ресурсов.