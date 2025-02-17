Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ввоз сырого молока в Нижегородскую область за год вырос на 11%

В Нижегородскую область за 2024 год ввезено 306 тыс. тонн сырого молока. По подсчетам управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл, в сравнении с 2023 годом, когда поступило 272 тыс. тонн, объем ввоза вырос на 11%.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Лидером по ввозу сырого молока в Нижегородскую область в прошедшем году стала Кировская область, с территории поступило более 121 тыс. тонн продукции. Также крупный объем ввезли из Владимирской области — 47 тыс. тонн.

Всего за 2024 год в Нижегородскую области поступало сырое молоко из 24 регионов России.

Галина Шамберина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...