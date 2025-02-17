Ввоз сырого молока в Нижегородскую область за год вырос на 11%

В Нижегородскую область за 2024 год ввезено 306 тыс. тонн сырого молока. По подсчетам управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл, в сравнении с 2023 годом, когда поступило 272 тыс. тонн, объем ввоза вырос на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Лидером по ввозу сырого молока в Нижегородскую область в прошедшем году стала Кировская область, с территории поступило более 121 тыс. тонн продукции. Также крупный объем ввезли из Владимирской области — 47 тыс. тонн.

Всего за 2024 год в Нижегородскую области поступало сырое молоко из 24 регионов России.

Галина Шамберина