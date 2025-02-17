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В Металлургическом районе Челябинска отключили воду в 35 домах

В Челябинске 35 домов, больница и школа Металлургического района отключены от водоснабжения. Причиной стала авария на водопроводе, сообщает МУП «ПОВВ».

Без воды 17 февраля остались многоквартирные дома на шоссе Металлургов: 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63; улице Калмыкова: 6, 6а, 7, 7а,б, 8, 10а, 11, 11а, 11б; улице Черкасской: 2а, 2в, 6а, 8а, 12, 12а.

Кроме того, водоснабжения нет в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета, в средней школе №94 и в административных зданиях №1/4, 1/6 и 1/7 на улице Черкасской.

Время возращения воды в дома и соцучреждения МУП «ПОВВ» не уточняет.

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