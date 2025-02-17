Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:37

Превышение загрязняющих веществ в 505 раз выявили в реке Красноярского края

Превышение загрязняющих веществ в 505 раз выявили правоохранители в реке Богунай Красноярского края. По данным региональной прокуратуры, в декабре 2024 года было установлено, что ООО «Артель старателей „Ангарская производственная компания“» во время добычи золота сбрасывало загрязненные стоки в реку. По требованию надзорного ведомства с компании взыскали 1,3 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также организация была оштрафована на 300 тыс. руб. за нарушение требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) и самовольное занятие водного объекта (ст. 7.6 КоАП РФ).

Золотодобывающую компанию обязали укрепить гребни отстойников и исключить сброс сточных вод в реку.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...