Превышение загрязняющих веществ в 505 раз выявили в реке Красноярского края

Превышение загрязняющих веществ в 505 раз выявили правоохранители в реке Богунай Красноярского края. По данным региональной прокуратуры, в декабре 2024 года было установлено, что ООО «Артель старателей „Ангарская производственная компания“» во время добычи золота сбрасывало загрязненные стоки в реку. По требованию надзорного ведомства с компании взыскали 1,3 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также организация была оштрафована на 300 тыс. руб. за нарушение требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) и самовольное занятие водного объекта (ст. 7.6 КоАП РФ).

Золотодобывающую компанию обязали укрепить гребни отстойников и исключить сброс сточных вод в реку.

Александра Стрелкова