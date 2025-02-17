Регоператора в Башкирии оштрафовали за нарушение схемы обращения с отходами

По инициативе Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры ООО «Региональный оператор "Эко-сити"» оштрафовали на 200 тыс. руб. за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при транспортировке отходов производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). По мнению надзорного ведомства, компания нарушила территориальную схема обращения с ТКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из пресс-релиза прокуратуры, с января по июнь 2024 года «Эко-сити», вопреки территориальной схеме, вывозило отходы с Балтачевского и Бураевского районов на полигон в Дюртюлинском районе. Также выяснилось, что на полигон в Мелеузовском районе было вывезено 7,8 тыс. тонн мусора без предварительной обработки на мусоросортировочном комплексе.

Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес министерства экологии и природопользования Башкирии.

ООО «РО "Эко-сити"» зарегистрировано в 2016 году в Стерлитамаке, является региональным оператором по обращению с отходами в зонах № 2 и № 3, включающих в общей сложности 36 районов и городских округов Башкирии. Учредителями компании с уставным капиталом 11 млн руб. являются Айрат Максадов и Артур Сафаргалеев. По данным Rusprofile, в 2023 году чистая прибыль ООО составила 7,7 млн руб. при выручке 2,3 млрд руб.

Идэль Гумеров