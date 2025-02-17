Удмуртия заняла 2 место в ПФО по производству сыров и творога в 2024 году

По итогам 2024 года Удмуртия заняла 2 место в ПФО по производству сыров и творога. По данным Удмуртстата, регион произвел 54,2 тыс. тонны этих продуктов.

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3 место в ПФО Удмуртия заняла по производству сливочного масла и жидкого молока — 12,9 тыс. тонн и 189,4 тыс. тонн соответственно. По производству пиломатериалов (годовой показатель - 281,2 тыс. кубометров) республика заняла 4 место в округе. Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения составило 50 тыс. тонн (10 место). А по производству колбасных изделий регион вышел на 14 место по ПФО с показателем 3,9 тыс. тонн.