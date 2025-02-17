Росприроднадзор выявил в Астрахани загрязнение нефтепродуктами реки Прямая Болда

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора приняло меры по факту загрязнения нефтепродуктами акватории реки Прямая Болда в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Управление в ходе выездной проверки выяснило, что площадь загрязнения составляет 64,6 тыс. кв. м. К устранению загрязнения привлекли специалистов АО «Центр-аварийно-спасательных и экологических операций». Сумма причиненного водному объекту вреда превысила 866 тыс. руб.

Росприроднадзор передал полученные материалы выезда сотрудникам Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте. Специалистам предстоит установить виновных лиц и организовать процессуальную проверку по ст. 250 УК РФ.

Павел Фролов