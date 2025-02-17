Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росприроднадзор выявил в Астрахани загрязнение нефтепродуктами реки Прямая Болда

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора приняло меры по факту загрязнения нефтепродуктами акватории реки Прямая Болда в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Управление в ходе выездной проверки выяснило, что площадь загрязнения составляет 64,6 тыс. кв. м. К устранению загрязнения привлекли специалистов АО «Центр-аварийно-спасательных и экологических операций». Сумма причиненного водному объекту вреда превысила 866 тыс. руб.

Росприроднадзор передал полученные материалы выезда сотрудникам Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте. Специалистам предстоит установить виновных лиц и организовать процессуальную проверку по ст. 250 УК РФ.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...