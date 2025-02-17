Михаил Ратнер стал вице-губернатором Томской области по АПК

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил своим заместителем по агропромышленной политике и природопользованию Михаила Ратнера. Как пояснил глава региона, новый вице-губернатор будет отвечать за развитие агропромышленного комплекса, рыбохозяйственной отрасли, экологическую и ветеринарную безопасность, технический надзор и оборот полезных ископаемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ратнер (слева) и Владимир Мазур

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Михаил Ратнер (слева) и Владимир Мазур

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Отдельная задача — улучшение жизни тружеников села, которому способствует госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". По ней можно строить и ремонтировать социальные объекты, дороги, газопроводы, котельные и прочие объекты ЖКХ»,— отметил господин Мазур.

Михаилу Ратнеру 47 лет, он — выпускник ТГПУ (специальность — «физическая культура и спорт») и ТГУ («менеджмент»). Карьеру начал делать в администрации Томска. Занимал должности начальника отдела аренды муниципальной собственности, председателя комитета управления муниципальной собственностью, начальника департамента управления муниципальной собственностью. С ноября 2020 года по сентябрь 2023-го господин Ратнер исполнял обязанности мэра Томска.

Как писал «Ъ-Сибирь», 10 февраля Владимир Мазур назначил своим заместителем по строительству и архитектуре Алексея Кондратьева, который 10 лет занимал пост вице-мэра Новосибирска.

Михаил Кичанов