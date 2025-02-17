42% жителей Ижевска готовы совмещать работу по нескольким должностям

Совмещать функционал по нескольким позициям в одной компании готовы 42% работающих жителей Ижевска. Согласно опросу Super Job, в каждой десятой компании города стало больше многофункциональных сотрудников из-за кадрового голода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для совмещения нескольких должностей 17% работодателей запустили программы переподготовки. Еще столько же компаний собираются внедрить систему обучения.

37% работающих участников опроса не готовы совмещать несколько должностей, объясняя это слишком большим количеством обязанностей или ухудшением качества выполнения основных задач. 21% респондент сомневаются: «Смотря какая доплата».

Потенциальных совместителей среди мужчин больше, чем среди женщин. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет готовы к новым обязанностям чаще, чем молодежь — 46%. Среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц желающих стать совместителями больше, чем среди тех, чья зарплата выше — 47%. А опрошенные со средним профессиональным образованием готовы стать многофункциональным сотрудником чаще обладателей вузовского диплома — 46% и 36% соответственно.

Чаще всего к дополнительным обязанностям готовы инженеры, бухгалтеры, педагоги, администраторы и медсестры.