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Коммерсантъ FM
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«Европейское самолюбие оказалось задето»

Дмитрий Дризе — об итогах Мюнхенской конференции по безопасности

Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, на переговорах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене Киев обозначил так называемые красные линии на потенциальных переговорах с Россией. Речь идет о справедливом мире плюс гарантиях безопасности стране. При этом украинская делегация не получила приглашения в Саудовскую Аравию, где в ближайшее время должны начаться российско-американские консультации. Между тем на 17 февраля назначен чрезвычайный саммит Евросоюза. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в ближайшее время прорыва к миру не случится.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Мюнхене завершилась весьма драматичная, по-своему историческая и поворотная конференция по безопасности. Можно назвать это действо продолжением крушения левого мира. Однако обойдемся без лирических отступлений. Как бы то ни было, европейское самолюбие оказалось задето. В частности, лидеры Старого Света в большинстве своем в жесткой форме отказались преподнести Кремлю «Украину на блюде», как это было модно говорить в свое время. Даже умеренный канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил максимально жестко. В итоге президент Франции Эмманюэль Макрон собирает экстренный саммит Евросоюза. Главный вопрос повестки дня: как противостоять напасти под названием Дональд Трамп?

Имеющий Мюнхен да услышит

Ранее Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с Америкой о передаче ей непонятно на каких условиях немалой части украинских стратегических полезных ископаемых. Также он не признает разного рода сделки по Украине без Украины. К слову, западная пресса пишет, что переговоры в Саудовской Аравии между Россией и США уже фактически стартовали. В Эр-Рияд направлены рабочие группы от каждой стороны. Зеленский в свою очередь предлагает союзникам создать европейскую армию, где Украина с ее боевым опытом намерена играть ведущую роль, дабы охранять рубежи ЕС.

Между тем президент Франции явно претендует на лидерство в изменившемся мире. Логично напомнить, что именно он первым озвучил инициативу об отправке европейских воинских контингентов на Украину. И вот теперь начинает казаться, что он не был так уж далек от истины. Здесь нужно напомнить, что основной камень преткновения — гарантии безопасности Киеву. Это должен быть не просто очередной бесполезный меморандум, а некий рабочий механизм.

Если исключить членство в НАТО, тогда что? Ввод иностранных войск как бы напрашивается. Впрочем, согласия по этому вопросу у товарищей по-прежнему нет. Альтернатива есть — масштабные инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Поставки оружия, видимо, также придется увеличить.

Тем временем спецпосланник США по Украине Кит Келлог не исключил, что РФ может согласиться на определенные территориальные уступки и пообещает не применять силу в будущем. Белый дом также ставит задачу разрушить альянс России с Китаем и Северной Кореей. Что касается ЕС, то сообщество действительно решили, мягко говоря, не приглашать на переговоры.

«Рамштайн» меняет припев

Как бы то ни было, Дональд Трамп добился главного — Старый Свет пришел в движение. Другой вопрос: во что все это выльется? Очень может быть, что и ни во что. Но хотя бы будет интересно. Многие обращают внимание, что город Мюнхен имеет определенную историческую славу, причем со знаком минус. Отношение к этому событию прошлого века у нынешних политиков весьма нервное. Действительно, история иногда повторяется. О чем, видно, забывать не стоит.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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