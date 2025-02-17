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На Дублере Курортного проспекта в Сочи перекрыли движение из-за ДТП

Утром 17 февраля в Сочи произошло массовое ДТП, которое перекрыло движение в тоннеле со стороны Мамайки в сторону Адлера на автодороге А-148. Об этом сообщает ФКУ «Черноморье».

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сейчас движение на участке А-148, т. 7а перекрыто. Все автомобилисты направляются на разворот, чтобы избежать заторов.

По словам очевидцев в соцсетях, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Две кареты скорой помощи уже покинули место ДТП. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Мария Удовик

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