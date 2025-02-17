В Челябинской области ФСБ изъяла 160 кг конопли
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области ликвидировали сеть межрегиональных каналов поставок конопли. Изъято более 160 кг наркотиков, задержаны четыре участника организованных преступных группировок, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение лабораторий, где выращивали, фасовали и хранили коноплю. В тайниках, по местам жительства четырех задержанных обнаружены и изъяты наркотические средства общей массой более 160 кг, оборудование для выращивания этих растений: теплицы-палатки, ультрафиолетовые лампы, вентиляторы и вещества для стимуляции роста.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах). Всем четверым предъявлены обвинения. По решению суда они заключены под стражу.