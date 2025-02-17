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ГАИ привлекла к ответственности водителя за катание на капоте в Переславле

В Переславле-Залесском в отношении 36-летнего водителя составили административный материал за катание человека на капоте автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ранее фотографии инцидента появились в соцсетях. Правоохранительные органы на основании этих данных возбудили дело об административном правонарушении и впоследствии нашли водителя «ВАЗ-21102». Его привлекли к ответственности за нарушение требований к перевозке пассажиров.

Алла Чижова

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