ГАИ привлекла к ответственности водителя за катание на капоте в Переславле

В Переславле-Залесском в отношении 36-летнего водителя составили административный материал за катание человека на капоте автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Ранее фотографии инцидента появились в соцсетях. Правоохранительные органы на основании этих данных возбудили дело об административном правонарушении и впоследствии нашли водителя «ВАЗ-21102». Его привлекли к ответственности за нарушение требований к перевозке пассажиров.

Алла Чижова