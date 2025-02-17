Жители более 40 улиц Сочи могут остаться без отопления и горячей воды

В понедельник, 17 февраля, в Центральном районе Сочи временно ограничат подачу горячей воды и отопления из-за плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения. Об этом сообщает МУП «Сочитеплоэнерго» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 09:00 до конца дня подачу холодной воды прекратят на котельных №3, 14 и 30, что приведет к отключению отопления и горячего водоснабжения на ряде улиц города. Ограничения могут коснуться улиц Абрикосовая, Вишневая, Воровского, Горького, Конституции, Красноармейская, Курортный проспект и другие. Полный список адресов можно найти в Telegram-канале МУП «Водоканал» курорта.

Специалисты водоканала будут подвозить воду к социально значимым объектам и по заявкам жителей.

Мария Удовик