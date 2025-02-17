Режим «черного неба» ввели в Кузбассе на три дня

Режим «черного неба» объявили в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе. Он вводится до 18:00 20 февраля, сообщили в Министерстве природных ресурсов Кузбасса.

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По данным Западно-Сибирского УГМС, с 17 по 22 февраля в регионе ночью температура будет колебаться от -17 до -22 градусов. Днем воздух прогреется до +4 градусов.

Накануне режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности был объявлен на территории Красноярска.

Александра Стрелкова