Назвали места концентрации ДТП в Ярославской области

В Ярославской области в 2024 году выявлено 26 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло 4 и ранено 160 человек. Информация размещена на портале stat.gibdd.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аария на перекрестке проспекта Октября и Победы в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области Аария на перекрестке проспекта Октября и Победы в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области

Количество таких мест за год уменьшилось, годом ранее их было 30 (10 погибло, 148 ранено). Самые опасные с точки зрения аварийности места находятся в Ярославле. 12 человек за год пострадали на участке улицы Республиканской в районе улицы Некрасова и проспекта Октября, около здания областного УМВД. Здесь за год произошло семь ДТП с пострадавшими, два из которых — наезд на пешехода. На углу проспекта Октября и улицы Победы в 3 ДТП пострадали 11 человек.

10 человек пострадали в 8 авариях на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Урицкого. 8 человек ранено в 6 авариях на перекрестке проспекта Толбухина и Большой Федоровской. В этом месте основной тип аварий — столкновение и наезд на препятствие.

Опасным остается перекресток улицы Советской и проспекта Ленина, где в 6 авариях ранено 6 человек, в том числе 2 пешехода. Также на Советской ДТП концентрировались от Республиканской до Победы. На пересечении Дачной и проспекта Авиаторов в 5 авариях пострадали 7 человек, включая 2 пешеходов.

Некоторые участки особенно опасны для пешеходов. На дороге Ярославль — Очапки у поселка Лесная Поляна за год совершено 4 наезда на пешехода. Также 4 наезда зафиксировано в Красноперевальском переулке в Дзержинском районе. 3 пешехода пострадали на перекрестке Московского проспекта и Нагорной.

В районе площади Волкова произошло 5 аварий, в которых ранено 6 человек. 2 из этих аварий связаны с падениями пассажиров в общественном транспорте. На Комсомольской улице от Торгового переулка до Богоявленской площади в 5 ДТП получили травмы 7 человек, из них 3 — пассажиры общественного транспорта.

На участке Московского проспекта в районе пересечения с Малой Пролетарской пострадали 4 человека в 4 ДТП, в этом месте наиболее типичный вид аварий — столкновение автомобилей. На Юго-Западной окружной дороге самым опасным остается участок около Чурилковского кладбища, там в столкновениях пострадали 5 человек.

На М-8 место концентрации ДТП сформировалось в районе деревни Труфаново Даниловского района, где за год 1 человек погиб, а 5 ранено. Также на этой трассе в Ростовском районе у поворота на Меленки погиб 1 человек, ранено 3.

Антон Голицын