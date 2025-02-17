В Пензе пострадали 11 человек в ДТП с участием двух маршруток
В Пензе вечером накануне, в воскресенье, произошла серьезная дорожная авария. В областном центре столкнулись две маршрутки.
Очевидцы сообщили, что находившийся за рулем маршрутки № 4 мужчина отвлекся от дороги из-за пассажира, который сидел впереди в нетрезвом состоянии. Количество пострадавших в ДТП человек составило порядка 11.
Среди пострадавших девочка. У многих ушибы конечностей. Пассажиры подчеркнули, что на момент ДТП у водителя маршрутки не было аптечки, нашелся только бинт.