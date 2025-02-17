Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пензе пострадали 11 человек в ДТП с участием двух маршруток

В Пензе вечером накануне, в воскресенье, произошла серьезная дорожная авария. В областном центре столкнулись две маршрутки.

Очевидцы сообщили, что находившийся за рулем маршрутки № 4 мужчина отвлекся от дороги из-за пассажира, который сидел впереди в нетрезвом состоянии. Количество пострадавших в ДТП человек составило порядка 11.

Среди пострадавших девочка. У многих ушибы конечностей. Пассажиры подчеркнули, что на момент ДТП у водителя маршрутки не было аптечки, нашелся только бинт.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...