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ЦБ зафиксировал признаки стабилизации рынка труда в Челябинской области

Банк России в конце 2024 года обнаружил первые признаки стабилизации рынка труда в регионах Уральского федерального округа. В новом выпуске доклада ЦБ «Региональная экономика: комментарии ГУ» отмечается, что ситуация с нехваткой кадров стала менее острой, потребность работодателей в новых сотрудниках начала снижаться, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Центробанк констатирует, что в прошлом году безработица в России обновляла исторические минимумы. В декабре 2024 года она составила на Урале 1,6%, в Челябинской области – 1,7%. «По мере оптимизации и автоматизации производств, заполнения вакантных рабочих мест в конце года планы предприятий по найму и повышению зарплат стали более умеренными»,— говорится в сообщении.

На уральских предприятиях проблему дефицита кадров решали, повышая зарплату, улучшая условия труда и выстраивая систему обучения. Для увеличения производительности труда компании закупали новое оборудование, оптимизировали производственные и бизнес-процессы. В Челябинской области некоторые машиностроительные предприятия реализовали проекты по строительству и внедрению промышленных роботов, отмечает региональное отделение Уральского ГУ Банка России

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