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Желавшего воевать на стороне Украины жителя Омска приговорили к штрафу

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к штрафу в размере 540 тыс. руб. 22-летнего жителя Омска, являющегося сторонником украинских террористических организаций. Кроме того, ему запрещено размещать материалы в интернете сроком на три года, рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Омской области.

В ведомстве сообщили, что омич выражал намерение пополнить ряды военизированных украинских формирований для ведения боевых действий против Вооруженных сил РФ и собирался направить соответствующую анкету.

Кроме того, установило расследование, обвиняемый через мессенджер Telegram контактировал с членом террористической организации и получил от него задание собрать информацию о военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона. Однако в дальнейшем омич отказался выполнить поручение, испугавшись последствий.

Илья Николаев

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