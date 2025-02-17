В Ярославле выросла цена на размещение торговых киосков

Мэрия Ярославля утвердила индексацию базовой ставки для аукционов на размещение нестационарных торговых объектов с коэффициентом 1,103 (рост на 10,03%). Распоряжение об этом издала заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Повышение касается передвижных нестационарных торговых объектов, сезонных нестационарных торговых объектов, нестационарных торговых объектов (киосков, торговых павильонов, торговых автоматов). Рост цены на право размещения объясняется данными статистики. Как сообщает Ярославльстат, индекс потребительских цен в регионе в 2024 году (декабрь 2024 к декабрю 2023 года) составил 110,29%.

Антон Голицын