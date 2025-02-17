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В Ульяновской области расследуют незаконное производство 70 тонн сливочного масла

Возбуждено уголовное дело об изготовлении более 70 т контрафактного сливочного масла. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, или сбыт продовольственных товаров без маркировки). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что в ноябре 2024 года определенные лица организовали производство в неустановленном месте сливочного масла, которое после этого якобы продал потребителям Сельскохозяйственный снабженческий и сбытовый потребительский кооператив «Тушнинский продукт». Преступникам грозит до трех лет лишения свободы.

Георгий Портнов

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