В Ульяновской области расследуют незаконное производство 70 тонн сливочного масла

Возбуждено уголовное дело об изготовлении более 70 т контрафактного сливочного масла. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, или сбыт продовольственных товаров без маркировки). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что в ноябре 2024 года определенные лица организовали производство в неустановленном месте сливочного масла, которое после этого якобы продал потребителям Сельскохозяйственный снабженческий и сбытовый потребительский кооператив «Тушнинский продукт». Преступникам грозит до трех лет лишения свободы.

Георгий Портнов