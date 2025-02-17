Суммарные доходы новосибирских IT-компаний за год выросли на 10%

По итогам 2024 года оборот IT-компаний Новосибирской области прогнозируется на уровне 180 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министер цифрового развития и связи Сергей Цукарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным докладчика, в Новосибирской области зарегистрированы 523 IT-компании. Рост по отношению к 2023 году — 9,5%.

Как отметил на совещании господин Цукарь, по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения Новосибирская область по итогам прошлого года заняла 4 место в стране. Выше оказались Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Михаил Кичанов