В Челябинской области начался ремонт дороги к трем нацпаркам за 1,7 млрд рублей

В поселке Тюлюк на ведущей к входу в национальный парк «Зигальга» дороге начались подготовительные работы для ремонта, сообщает пресс-служба учреждения. Эта трасса также будет проложена к нацпаркам «Иремель» и «Зюраткуль». Стоимость работ составит 1,7 млрд руб.

Сейчас на дорогу завозят технику для строительства. Как отмечают в пресс-службе нацпарка, 30 км разбитой грунтовой трассы является частой причиной для отказа от поездок в «Зигальгу». К концу 2025 года 10 км заасфальтируют, к 2028-му реконструкцию планируют завершить.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ремонт дороги к трем нацпаркам региона проводит ООО «Урал-Сервис-Групп». Подрядчику предстоит реконструировать 33,6 км дорог. Сделать это необходимо за 3,5 года — с мая 2025 года по октябрь 2028 года.

Виталина Ярховска