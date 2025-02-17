Челябинская область сохранила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

Челябинская область заняла 20 место в рейтинге регионов по качеству жизни в 2024 году. В 2023-ем Южный Урал находился на той же позиции. Рейтинг составило «РИА Новости».

За год область набрала 2,1 балла, увеличив свой результат до 63,3 балла. В топ-3 регионов попали Москва (84 балла; +0,4 балла по сравнению с 2023 годом), Санкт-Петербург (83,3; +1) и Московская область (81,2; +1,3). Лидерами антирейтинга стали Республики Тыва (30,1; +3,6), Ингушетия (34; +0,8), а также Еврейская автономная область (36,1; +2,8).

Рейтинг составлен по данным Росстата, Минфина, Казначейства, Центробанка и МВД России за 2023–2024 годы. При расчете проанализированы уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры.

Виталина Ярховска