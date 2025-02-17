В Саратове возбудили дело после травмирования человека при падении снега с крыши

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова возбудил уголовное дело в связи с получением травм женщиной в результате падения снега. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, накануне, в воскресенье, на женщину упал снег с крыши дома на ул. Вольской областного центра. Она получила травмы, медики оказывают ей необходимую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Им предстоит оценить действия ответственных лиц управляющей компании.

Павел Фролов