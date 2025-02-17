Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На месте снесенной после взрыва газа пятиэтажки в Новосибирске будет создан парк

Мэрия Новосибирска запустила процедуру по созданию зеленой зоны на месте пятиэтажного доме №39 на улице Линейная. Об этом сегодня на оперативном совещании в областном правительстве сообщил глава города Максим Кудрявцев.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В феврале-марте планируем провести публичные слушания по вопросу изменения назначения земельного участка, чтобы отнести эту территорию к зоне рекреации. После этого можно будет вносить изменения в генплан Новосибирска и планировать создание новой зеленой зоны»,— рассказал мэр.

9 февраля 2023 года в 7:30 утра в газифицированном многоквартирном доме №39 на улице Линейная прогремел взрыв. В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка, травмы различной тяжести получили 11 жильцов. Виновными были признаны Евгений Кавун и Ирина Урбах. Причиной взрыва, уничтожившего подъезд пятиэтажки, как определило следствие, стала разгерметизация установленного ими шланга.

Михаил Кичанов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...