На месте снесенной после взрыва газа пятиэтажки в Новосибирске будет создан парк

Мэрия Новосибирска запустила процедуру по созданию зеленой зоны на месте пятиэтажного доме №39 на улице Линейная. Об этом сегодня на оперативном совещании в областном правительстве сообщил глава города Максим Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В феврале-марте планируем провести публичные слушания по вопросу изменения назначения земельного участка, чтобы отнести эту территорию к зоне рекреации. После этого можно будет вносить изменения в генплан Новосибирска и планировать создание новой зеленой зоны»,— рассказал мэр.

9 февраля 2023 года в 7:30 утра в газифицированном многоквартирном доме №39 на улице Линейная прогремел взрыв. В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка, травмы различной тяжести получили 11 жильцов. Виновными были признаны Евгений Кавун и Ирина Урбах. Причиной взрыва, уничтожившего подъезд пятиэтажки, как определило следствие, стала разгерметизация установленного ими шланга.

Михаил Кичанов