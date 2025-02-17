Жителя Алтая осудят за продажу контрафактных сигарет на 3,3 млн рублей

В Алтайском крае силовики задержали местного жителя за незаконную продажу крупной партии сигарет. В отношении него возбуждено уголовное дело о сбыте немаркированных табачных изделий (ч.6 ст. 171.1 УК РФ). Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Транспортная полиция Сибири.

Фигурант дела был задержан во время продажи очередной партии контрафакта. По данным следователей, он сбывал продукцию через своих знакомых.

Полиция изъяла у обвиняемого 26 тыс. пачек табачной продукции общей стоимостью 3,3 млн руб.

Александра Стрелкова