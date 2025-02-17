Банк России оштрафовали за незаконное хранение двух пистолетов Макарова

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центральный банк России за нарушение правил хранения боевого оружия. Нарушения были выявлены при проверке одного из зданий регулятора, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Сумма штрафа не раскрывается, но по ст. 20.10 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

В ходе проверки здания Межрегионального центра безопасности Банка России в Москве инспекторы Росгвардии обнаружили два пистолета Макарова. Эти пистолеты принадлежат службе безопасности Сбербанка и ЧОПу «Регион профи», что, по мнению Росгвардии, нарушает правила.

Центробанк не признал вину в правонарушении. Представители регулятора сообщили, что у организации есть разрешение на хранение оружия от Росгвардии, выданное в ноябре 2023 года. Они пояснили, что пистолеты хранились в банке не более двух часов: их сдавали инкассаторы Сбербанка для проведения процедуры сдачи-приема ценностей, после чего оружие вернули охранникам.