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Коммерсантъ FM
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Два дрона с разницей в три минуты нарушили воздушное пространство Молдавии

На юге Молдавии два беспилотника вечером 16 февраля нарушили воздушное пространство страны, сообщила пресс-служба правительства. Кому принадлежали эти дроны, неизвестно.

Первый дрон был зафиксирован по направлению Тараклия – Петровка в 23:45 мск 16 февраля. Второй через три минуты по направлению Бурлэчень – Виноградовка.

В пресс-службе правительства отметили, что ситуация находится под контролем всех специализированных служб страны. Проводится расследование.

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