Турция вновь предложила свою территорию для переговоров по Украине

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Турция вновь предложила России и Украине провести переговоры по урегулированию конфликта на своей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Хакан Фидан подчеркнул, что Турция может предложить участникам переговоров больше, чем другие игроки благодаря тесным связям с Москвой и Киевом. Он также отметил, что есть стороны, заинтересованные в продолжении конфликта, но попытки достичь прекращения огня все же стоит предпринимать.

Господин Фидан отметил, что обе стороны и США находятся на этапе предварительных переговоров, и у него сложилось впечатление, что Соединенные Штаты разрабатывают мирный план. Он также подчеркнул важность консультаций с Европейским союзом в процессе поиска решения конфликта.

Министр иностранных дел Турции выразил мнение, что европейские лидеры правы, когда говорят о необходимости консультаций с ЕС при переговорах по Украине. Он добавил, что Турция также должна участвовать в этих переговорах, но часто не получает должного признания своего права на участие в процессе.