Жулики и жилье

Советским людям нужно где-то жить. Архитектор Зеленко прочел в Деловом клубе доклад на тему «Как американцы решают жилищные вопросы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилые дома для рабочих Московского автозавода. 1934 г.

Фото: РИА Новости Жилые дома для рабочих Московского автозавода. 1934 г.

Фото: РИА Новости

Докладчик отметил, что характер жилищного строительства в Америке определяется беспрерывным притоком населения извне, вызывающим квартирный голод и требующим беспрерывного и массового строительства.

Благодаря распространению автомобилей американские рабочие получили возможность селиться на большом расстоянии от места работы.

Крайне низкие цены на автомобили и продажа их в рассрочку сделали автомобиль доступным среднему рабочему и тем самым оказали огромное влияние на жилищное строительство. Возле каждого города в Америке организуются особые поселения, к которым проводятся трамвай, газ, электричество и где новые поселенцы могут покупать в рассрочку небольшие участки земли. Также в рассрочку возводятся на этих участках домики.

Организуют эти поселения или городские управления, или частные компании, действующие через особых посредников. Деятельность этих посредников считается в Америке жульнической.

Хотя ежемесячные взносы лишь немногим превышают квартирную плату, которую рабочий должен был бы платить в городе, зато выплачивать эти взносы приходится чрезвычайно долго. В случае несвоевременного взноса домик отбирается.

Для борьбы с этим злом организуются везде домостроительные товарищества, но и в них порой проникают пронырливые хищники.

Основные требования, предъявляемые американцами к жилищу,— компактность, дешевизна и удобство. Достигается это стандартизацией домостроительства. Рамы и двери доставляются заводами на место стройки целиком, даже со стеклами, а заказы на всевозможную арматуру принимаются с установкой на месте. Остов здания возводится из балок нескольких общеупотребительных размеров, изготавливаемых на заводах в массовом порядке, и покрывается по большей части особой «листовой штукатуркой», основу которой составляет обычный картон (количество слоев «штукатурки» зависит от климатических условий).

Фундаментом для такого здания служат просмоленные балки, под которые кладется один ряд кирпичей.

Внутри средний дом американского рабочего делится на две-три комнаты, кухню, уборную с ванной, чуланчик и три балкона. Перегородки делаются раздвижные, а двери на роликах уходят в стену. На всех дверях и балконах устанавливается особая сетка от мух. Почти нет в комнатах передвижной мебели, за исключением стульев и столов, зато все стены двойные и внутри них — шкафы, буфеты и откидные кровати.

Наибольший интерес сейчас для домостроительства в СССР представляет описанный выше тип каркасного здания облегченного типа. Средняя стоимость такого домика, по подсчетам Зеленко, должна равняться 5–6 тыс. руб.

О докладе архитектора Зеленко писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев