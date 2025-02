Цифровые технологии и философские исследования

Сегодня цифровые технологии пронизывают почти все аспекты нашей жизни: от общения в социальных сетях до управления умными домами. Однако во многих гуманитарных науках, особенно в философии, их использование до сравнительно недавнего времени оставалось скорее исключением, чем правилом.

Для сравнения: в естественных науках компьютеры и алгоритмы давно стали незаменимыми инструментами для анализа данных, моделирования и прогнозирования. Но почему философия, которая с удовольствием размышляет о цифровых технологиях, сама так редко их применяет? И что меняется в этой области сегодня?

Философия всегда была направлена на изучение сущностных структур реальности, познания, морали и т. д. Ее исследовательские подходы традиционно основывались на текстовом анализе, сложных концептуализациях, смысловой интерпретации, логических рассуждениях и критической рефлексии. Однако в эпоху цифровизации, когда реальность становится все более медиатизированной и насыщенной данными, философия сталкивается с тем, что для более глубокого понимания цифрового мира нужна взаимосвязь с цифровыми акторами, с теми смыслами, которые возникают за счет реконфигурации отношений человека и компьютерных технологий.

В последние годы ситуация начинает меняться благодаря попыткам проводить философские исследования в русле такого направления, как цифровая гуманитаристика (Digital Humanities). Это междисциплинарная область, где цифровые технологии становятся не просто предметом изучения, но и методологической основой для исследований. Например, лингвисты используют методы машинного обучения для анализа больших текстовых массивов, историки формируют цифровые архивы и анализируют наборы исторических данных, а искусствоведы создают виртуальные реконструкции утраченных памятников культуры. Философия постепенно приобщается к этому тренду, хотя и с некоторой осторожностью.

Философам, как правило, некогда углубляться в программирование — их исследовательская область и без того сложна. Но раньше для использования компьютерных методов в гуманитарных исследованиях требовались глубокие знания в программировании и анализе данных. Сегодня же даже гуманитарии, далекие от IT, могут применять готовые инструменты. Например, сервисы генеративного искусственного интеллекта позволяют анализировать тексты и даже продуцировать идеи, библиотеки на Python, такие как NLTK или SpaCy, упрощают обработку естественного языка, а платформы для визуализации данных, такие как Tableau, делают сложные концепции более наглядными. Если цифровые инструменты становятся доступнее, почему бы не воспользоваться ими?

Хотя применение компьютерных технологий в философии еще пока далеко от мейнстрима, эта область уже имеет свое название. Обозначается она, как правило, как вычислительная (или компьютерная философия) — Computational Philosophy. В этом наименовании взаимосвязаны два аспекта: применение вычислительных моделей (например, для моделирования логических систем) и использование компьютерных технологий в философских исследованиях.

Примеры философских исследований, выполненных с помощью цифровых инструментов

Одним из ярких примеров использования цифровых методов в философии является работа Марка Альфано «Digital Humanities for History of Philosophy: A Case Study on Nietzsche» (2018). В этом исследовании автор применяет инструменты анализа и визуализации данных для интерпретации текстов Фридриха Ницше. Альфано задается вопросом о том, что подразумевает Ницше под своим обещанием «вернуть человека обратно в природу». Чтобы помочь разобраться с этим, он анализирует связь между концептами влечения, инстинкта, и добродетели в корпусе текстов Ницше, поскольку «возвращение в природу» может подразумевать редукцию понятия добродетели к натуралистическим понятиям влечения и инстинкта. Проанализировав частотность совместного употребления этих понятий и их контекстуальные взаимосвязи с помощью таких инструментов анализа и визуализации данных, как Tableau Public, автор исследования приходит к выводу, что Ницше понимает добродетель как хорошо регулируемое влечение.

Еще один пример — статья Моти Мизрахи «Theoretical Virtues in Scientific Practice: An Empirical Study», в которой также анализируются тексты, но уже не философские, а принадлежащие различным областям науки, прежде всего к биологии и физике. Целью исследования было стремление проверить философское утверждение о том, что при отборе научных гипотез и формировании системы суждений ученые ориентируются не только на их непосредственную подтверждаемость, но и на то, насколько они соответствуют таким качествам, как простота, последовательность и т. п., то есть так называемым теоретическим добродетелям. Автор статьи с помощью технологий анализа данных изучил большие массивы научных статей. Это помогло ему выявить интересные закономерности: ученые иногда прямо указывают на важность теоретических добродетелей, но делают это не слишком часто. Например, меньше трети случаев отсылки к таким добродетелям происходит, когда речь идет о моделях, менее пятой части при обсуждении теорий и всего около 15% упоминаний при работе с гипотезами. Однако, когда ученые все-таки говорят о теоретических добродетелях, самыми популярными из них оказываются точность, последовательность и простота. Подобного рода исследования помогают понять, какие факторы играют решающую роль при производстве научного знания, а затем, возможно, позволят и регулировать эти факторы.

Используются в философских исследованиях и методы компьютерного моделирования. Например, в статье Берта Баумгартнера «Yes, No, Maybe So: a Veritistic Approach to Echo Chambers Using a Trichotomous Belief Model» исследуется эффект «эхо-камеры» — явления, при котором убеждения усиливаются внутри изолированного сообщества, становясь почти непоколебимыми. Как философа Баумгартнера интересует вопрос о том, как распространяются знания в таких сообществах. С помощью NetLogo — инструмента для многоагентного моделирования — он исследует механизмы сопротивления эффекту «эхо-камер».

Компьютерная философия: новые горизонты

Адепты компьютерной философии, которых пока не так уж много, считают, что философские исследования не станут прежними, что традиционные пути философского мышления будут постепенно преобразованы под влиянием цифровых технологий. К примеру, Коннор Мейо-Уилсон и Кевин Золлман в своей работе «Computer Simulations in Philosophy» (2021) утверждают, что компьютерные симуляции могут стать мощным инструментом в философии, особенно в таких областях, как социальная эпистемология, политическая философия и философия науки. Авторы статьи считают, что компьютерные модели могут дополнить традиционные философские методы, такие как мысленные эксперименты. Например, знаменитую проблему вагонетки — этическую дилемму, где нужно решить, пожертвовать ли одним человеком ради спасения нескольких,— можно смоделировать с помощью многоагентной системы. В такой модели виртуальные агенты «принимают решения», что позволяет увидеть, как разные факторы влияют на их выбор. В статье даже есть сильное утверждение о том, что компьютерное моделирование способно стать ключевым философским методом.

Однако представляется, что в таких прогнозах лучше быть осторожнее. Пока ясно одно: философия, как и другие науки, начинает осваивать цифровые инструменты, чтобы лучше понимать наш сложный и быстро меняющийся мир. Возможно, в будущем искусственный интеллект поможет нам не только моделировать, но и решать философские проблемы, но пока более реалистичный сценарий выглядит как дополнение компьютерными технологиями традиционных подходов к философским исследованиям в тех случаях, когда это действительно дает некоторое приращение смысла.

Можно выделить несколько методов философского исследования (вопрос о том, что такое философские методы и существуют ли они, рассматривать не будем). К числу таких методов относится концептуальный анализ, помогающий философам разбираться в сложных понятиях, выявляя их смысловые аспекты и контексты использования. Например, что мы подразумеваем под словом «свобода»? Как это понятие менялось в разные эпохи и культуры? Современные технологии, такие как обработка естественного языка (NLP), позволяют анализировать огромные объемы текстов, выявляя закономерности в использовании понятий. Сюда же можно отнести концептуальный инжиниринг — создание и «улучшение» идей, благодаря которому переосмысливаются старые концепты и создаются новые. Например, как можно переопределить понятие «справедливость» в эпоху искусственного интеллекта? Или какие новые концепты нужны для описания цифровой реальности? Компьютерные технологии позволяют не только анализировать существующие идеи, но и генерировать новые. Например, с помощью алгоритмов машинного обучения можно выявить пробелы в философских дискуссиях и предложить новые концепты, которые оставались «невидимыми» для традиционных методов. Мысленные эксперименты типа уже упоминавшейся проблемы вагонетки могут, например, быть преобразованы в компьютерную игру, тогда абстрактные модели преобразуются в интерактивные симуляции.

В настоящее время нет единого понимания того, каким образом нужно проводить философские исследования с помощью компьютерных технологий и нужно ли вообще. Однако философия всегда была достаточно многообразна и свободна в своем поиске, поэтому неудивительно, если она будет искать новые формы, экспериментируя в том числе и с интеграцией цифровых технологий в структуру собственных исследований.

Компьютерная философия в России

Как и в других странах, в отечественной философии не сложилось пока некоторого единого поля философских исследований с применением компьютерных технологий, нет соответствующей философской школы и традиции. Исследования, выполненные в подобном ключе, достаточно редки, хотя проблематика философского осмысления цифровых технологий представлена у нас многими известными именами.

Отчасти к компьютерной философии близка проблематика точной эпистемологии, развиваемая Виктором Константиновичем Финном и его последователями. Речь здесь идет о создании алгоритмизированных и компьютеризируемых процедур продуцирования научных гипотез. Тема цифровизации философии реализована в концепции визиософии, рассматривающей в том числе цифровые средства визуализации философских идей и т. п. Существуют философские эксперименты с генеративным искусственным интеллектом. Также проводились исследования в области методологии историко-философской рефлексии с применением технологий анализа данных.

Важным шагом на пути к компьютерной философии в нашей стране стало то, что исследовательский проект «Разработка методологии применения компьютерных технологий в философских исследованиях» в 2024 году получил поддержку Российского научного фонда. Проект под руководством Екатерины Алексеевой, доцента философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), направлен на интеграцию цифровых инструментов в философию, что должно частично трансформировать саму структуру философской рефлексии. Проект призван систематизировать разрозненные исследования, найти для них методологический фундамент. Это станет еще одним способом реактуализировать философию, найти пути для ее всепроникающего включения в структуру современного мира. Философии в современном мире посвящена и обновленная программа бакалавриата на философском факультете ГАУГН, и программа магистратуры «Философия и современные научно-технологические вызовы».

Екатерина Алексеева, Снежана Корнева