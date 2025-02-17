В пяти регионах России откроют центры по подготовке протезистов

В Санкт-Петербурге, Московской и Кемеровской областях, в Краснодарском крае и Башкирии на базе действующих колледжей откроют учебные центры по подготовке протезистов. Об этом сообщила статс-секретарь — замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Выбор этих пяти регионов госпожа Цивилева объяснила тем, что в них исторически «сложился наиболее серьезный опыт подготовки» протезистов. «Это позволит нам закрыть текущую потребность в кадрах. Сейчас она составляет 900 человек, из которых 600 надо обучить с нуля, а для 300 провести переподготовку»,— сказала госпожа Цивилева в интервью «РИА Новости». Она отметила, что особенностью центров станет «активное сотрудничество с действующими предприятиями».

«На сегодняшний день подготовкой протезистов занимаются сами протезные предприятия, поэтому часть специалистов не имеет соответствующего образования. Эту ситуацию мы намерены изменить»,— пояснила Анна Цивилева.

По ее словам, открытие центров прописано в «дорожной карте», которая была разработана фондом «Защитники Отечества», Минпросвещения и Минтрудом. Документ, по ее словам, предусматривает формирование потребности в кадрах, определение базовых колледжей и их партнеров-работодателей, а основная цель — «сделать протезирование доступным и качественным».

3 декабря 2024 года президент Владимир Путин осмотрел в московском АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии) производство протезов верхних и нижних конечностей. Во время визита Анна Цивилева рассказала президенту о дефиците протезистов в стране. «На 1 млн населения необходимо 10 протезистов, у нас их в стране меньше 1 тыс., то есть это большой дефицит, а с учетом военного времени, с учетом того, что мы еще даем им спортивные протезы, которые требуют регулярного обновления, у нас существует огромный дефицит кадров, особенно в регионах»,— говорила она.