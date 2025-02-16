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Минобороны: над Краснодарским краем уничтожены три БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Краснодарским краем 16 февраля с 19:50 до 20:45 по московскому времени. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По данным главы региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас ребенок находится в районной больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

Фрагменты сбитых беспилотников упали на частные жилые дома города. В одном строении повреждено остекление, в другом — кровля.

Лия Пацан

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