Минобороны: над Краснодарским краем уничтожены три БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Краснодарским краем 16 февраля с 19:50 до 20:45 по московскому времени. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным главы региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас ребенок находится в районной больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

Фрагменты сбитых беспилотников упали на частные жилые дома города. В одном строении повреждено остекление, в другом — кровля.

Лия Пацан