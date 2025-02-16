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В СВО погиб майор полиции из Ярославской области

В ходе СВО погиб сотрудник ОМОН, майор полиции Евгений Соломин из Ярославской области. Об этом сообщают «Вести.Ярославль».

Евгений Соломин 20 лет прослужил в правоохранительных органах. Ушел на СВО добровольцем в сентябре 2024 года.

«Через некоторое время родные и близкие получили скорбную весть. Майор погиб в районе населенного пункта Терны»,— сообщает телеканал.

Сейчас тело бойца доставили в Ярославль. Прощание с Евгением Соломиным пройдет 17 февраля на Леонтьевском кладбище.

Алла Чижова

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