В СВО погиб майор полиции из Ярославской области

В ходе СВО погиб сотрудник ОМОН, майор полиции Евгений Соломин из Ярославской области. Об этом сообщают «Вести.Ярославль».

Евгений Соломин 20 лет прослужил в правоохранительных органах. Ушел на СВО добровольцем в сентябре 2024 года.

«Через некоторое время родные и близкие получили скорбную весть. Майор погиб в районе населенного пункта Терны»,— сообщает телеканал.

Сейчас тело бойца доставили в Ярославль. Прощание с Евгением Соломиным пройдет 17 февраля на Леонтьевском кладбище.

Алла Чижова