Ростовчанин Андрей Есипенко открыл счет в шахматном матче с венгром Раппорт

Ростовский гроссмейстер Андрей Есипенко открыл счет в международном матче против венгерского шахматиста Рихарда Раппорта. По данным портала lichess.org, первые две игры завершились ничьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Состязание стартовало в Ростове 13 февраля. Счет игры — 4:2 в пользу российского спортсмена (в матче с классическим контролем времени за победу присуждается два очка, за ничью 7 по одному). Матч продлится 10 дней, за это время шахматисты сыграют шесть партий в классику и 20 блиц-партий.

Андрей Есипенко — член сборной России по шахматам, многократный чемпион мира и Европы. Годом ранее он победил другого чемпиона мира Владимира Крамника.

Дмитрий Ковалевский